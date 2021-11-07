AB: Filistinli çocuğun ölümü soruşturulmalı

Avrupa Birliği (AB), İsrail askerlerinin Batı Şeria’da 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürmesinin ardından, soruşturma çağrısında bulundu.

Nablus şehrine bağlı Deyr El-Hatab beldesinde Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi çalışmalarını protesto etmek için cuma gösteriler düzenlendi. Çıkan olaylarda Muhammed Dadas adlı çocuk vuruldu. Ağır yaralı şekilde Rafediya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dadas, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Independent Türkçe’nin haberine göre Dadas’ın naaşı, evinin bulunduğu Asker El-Cedid Filistin Mülteci Kampı’na götürülerek toprağa verildi. Haber Merkezi

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