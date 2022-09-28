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28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

AB: Gaz sızıntıları kasıtlı eylem sonucu oldu

28 Eylül 2022, Çarşamba 12:29
Avrupa Birliği (AB), Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirdi.

AB adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Baltık Denizi'ndeki boru hatlarına verilen zarar ve meydana gelen sızıntılardan endişe duyduklarını belirtti.

 

Güvenlik ve çevre endişelerinin en büyük öncelik olduğunu vurgulayan Borrell şunları ifade etti:

"Bu olaylar tesadüf değil ve hepimizi etkilemektedir. Tüm bilgiler sızıntıların kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu göstermektedir. Ne olduğuna ve neden olduğuna açıklık getirmeyi amaçlayan her türlü soruşturmayı destekleyeceğiz ve enerji güvenliğindeki dayanıklılığımızı artıracak adımlar atacağız. Avrupa enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemler kabul edilemez ve birlik içinde, sağlam karşılık bulacaktır."

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

 

AA

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