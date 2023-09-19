AB, geçici korumanın süresini uzatıyor

Avrupa Birliği (AB), savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanmasını öngören AB Geçici Koruma Yönergesi’nin geçerlilik süresini bir yıllığına uzatacak. AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Komisyon’un, AB Konseyine Ukraynalılara yönelik geçici korumanın 4 Mart 2024’ten 3 Mart 2025’e kadar uzatılmasını teklif ettiği bildirildi.

Komisyon’un teklifinin, AB Konseyince onaylanması gerekiyor. AB genelinde Geçici Koruma Yönergesi’nden faydalanan 4 milyon civarı Ukraynalı bulunuyor. AB, savaşın başlamasının akabinde Ukrayna-Rusya Savaşı’ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001’de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi’ni ilk kez harekete geçirmişti. AA

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.