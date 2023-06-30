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1 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

AB göç konusunda anlaşamadı

30 Haziran 2023, Cuma 23:23
Avrupa Birliği (AB), Polonya ve Macaristan'ın muhalefeti nedeniyle yeni ortak göç ve iltica kuralları üzerindeki anlaşmazlığı çözemedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün süren zirve toplantısında, AB liderleri göç konusunda ortak bir bildiri kabul edemedi.

AB Komisyonunun önerdiği ve ay başında nitelikli çoğunlukla kabul edilen "dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören kurallara, Polonya ve Macaristan'dan itiraz geldi.

Zirvenin gündemindeki diğer her konu hakkında ortak bildiri yayımlanırken, göç konusunda ise yalnızca AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in imzasıyla bir belge paylaşıldı.

Belgede, Michel, "Polonya ve Macaristan'ın etkin bir göç ve iltica politikası konusunda uzlaşıya ihtiyaç olduğunu, dayanışma tedbirleri kapsamında göçmenlerin dağıtımının gönüllülük esasına dayalı olması ve sağlanan her türlü dayanışmanın eşit derece değerlendirilmesi gerektiğini beyan ettiği not edildi." ifadesini kullandı.

Michel, zirvenin sona ermesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, çok sayıda Ukraynalı mülteci alan Macaristan ve Polonya'nın yeni kuralların nitelikli çoğunluk değil, oybirliği ile alınmasını istediğini, onların isteği üzerine bir değişiklik yapılarak ortak sonuçlara imza atılmadığını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yine de ay başında AB ülkelerinin içişleri bakanları arasında söz konusu kurallar üzerinde nitelikli çoğunlukla uzlaşılmasını "dönüm noktası" olarak niteledi.

Von der Leyen, gelecek günlerde bu konuda çalışmaların süreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnsanların çaresizliğini istismar eden kaçakçı ve tacirlerin suç şebekelerini çökertmeliyiz. İnsanların AB'ye güvenli yollarla gelmelerine yardımcı olmak için alternatif yollar geliştirmeliyiz. Üçüncü ülkelerle yatırımdan, örneğin yenilenebilir enerjilere, eğitime ilgili alanlarda işbirliği yapmalıyız. Göçmen kaçakçılığına karşı bu ülkelerle işbirliğini artırmayı, geri dönüşler üzerinde çalışmayı hedefliyoruz. Avrupa'ya çıkan yasal yollar üretmek için yetenek programlarını desteklemek konusunda net bir konseptimiz var."

AB, 2015'teki göç krizinden bu yana sığınmacıların üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacağına ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm arıyor. AB Komisyonunun bu hedefle hazırladığı "göç ve iltica paketi", üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle kabul edilemiyor.

2022, "AB'nin göç krizinden bu yana görülmemiş düzeyde düzensiz göç aldığı yıl" olarak kayıtlara geçmişti. AB'ye, 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 64'lük artışa karşılık gelen 330 bin düzensiz giriş yapılmıştı. Bunun üzerine AB, göçü yeniden ana gündemine almıştı.

AA

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