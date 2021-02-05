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AB: Halka söylemeliydik

05 Şubat 2021, Cuma 16:09
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB yönetimi olarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların üretim ve dağıtımında ortaya çıkabilecek zorlukları hafife aldıklarını, aşılamaların hızlı ilerlemesini engelleyecek zorlukların devam edebileceğini söyledi.

Von der Leyen, Avrupa'da yayın yapan bir grup medya kuruluşuna verdiği ortak röportajda, "Aşılamaların başlaması aşı dozlarının kusursuz şekilde aktarılacağı anlamına gelmiyor. Biz bunu hafife almışız. Bunu acı bir şekilde öğrenmiş olduk." dedi.

Başlarda daha çok aşının geliştirilmesine odaklandıklarını belirten von der Leyen, "Geç anladık ama buna paralel olarak toplu üretimdeki zorluklara da daha fazla eğilmeliymişiz." diye konuştu.

Aşıların üretimindeki düzensizliklerin gelecek aylarda da süreceğini aktaran von der Leyen, bunun sebebinin ilaç firmalarının karşılaştığı hammadde ve diğer bileşenlerdeki kıtlık olduğunu belirtti.

"Halka söylemeliydik"

Von der Leyen, son aylarda aşılarla ilgili yanlış adımlarını kabul ederek, bu tür zorluklar karşısında AB ülkelerindeki halkın beklentilerini de sorunları göz önünde bulundurarak ayarlamaları gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, "Bu sürecin yavaş da olsa ilerlediğini, bunun çok yeni bir süreç olduğunu, sorunlar ve gecikmeler olabileceğini halka söylemeliydik." ifadesini kullandı.

"İngiltere sürat teknesi, AB tanker gibi"

AB, aşılamalar konusunda İngiltere ve ABD gibi diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığı için eleştiriliyor. Von der Leyen, bu konuda da İngiltere'nin hızlı karar alabilme avantajını kullandığını belirterek şunları söyledi:

"AB, bir tanker gibiyken bir ülke tek başına olduğunda sürat teknesi gibi olabilir. Bir ilaç firmasıyla sözleşmeyi sonuçlandırmadan önce 27 üye ülkenin 5 gün içinde söyleşmeye mutabık olup olmadığını söylemesi gerekiyor. Bu da doğal olarak süreci yavaşlatıyor. Karar alma sürecimizi hızlandırmak için aslında kendimize sürekli baskı uygulamamız lazım. Ama ben yine de Avrupa'nın yaklaşımının doğru olduğunu düşünüyorum. Bir veya birkaç ülke aşı alsaydı ve diğerleri alamasaydı bunun birlik açısından Avrupa için ne anlama geleceğini düşünmek bile istemiyorum."

- AB, yüzde 70 hedefinden vazgeçmiyor

Aşılamaların yavaş ilerlemesine tedarikteki sorunların neden olduğu belirtiliyor. AB'nin alım sözleşmesi imzaladığı BioNTech-Pfizer ve AstraZeneca firmaları, son haftalarda tedarikte kesintiler yapacaklarını açıklamıştı.

BioNTech-Pfizer tedarikinin normale döndüğü ancak AstraZeneca'nın yapacağı kesintinin yüzde 60 civarında olacağı duyurulmuştu.

AB yönetimi, yaza kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor. Ancak bu hedefin tutturulması mevcut hızla mümkün görünmüyor.

Ursula von der Leyen, buna rağmen bu hedeften vazgeçmediklerini, AB'nin yılın ilk üç ayında 100 milyon doz aşı teslim almayı ve bu miktarın ilerleyen aylarda giderek artmasını beklediğini söyledi.

AA

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