AB heyetine siyonist taciz

Avrupa Birliği’nin (AB) Filistin’deki Ofisi, diplomatik misyonların Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimciler tarafından “şiddetli tacize” maruz kaldığını açıkladı.

AB’nin Filistin Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bu tacizin, Avrupa ve Avrupa dışı diplomatik misyonların Oslo Anlaşmalarına göre C Bölgesi’nde yaşayan Filistin topluluklarına ziyareti sırasında meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada “uluslararası diplomatik misyonların İsrailli yerleşimciler tarafından şiddetli tacize maruz kaldığı” belirtildi. İsrailli yetkililer, AB Filistin Ofisinin açıklamasına ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı. AA

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