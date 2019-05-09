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9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

AB, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a: Her türlü "ültimatomu" reddediyoruz

09 Mayıs 2019, Perşembe 11:04
AB, İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, her türlü "ültimatomu" reddettiklerini bildirdi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararına ilişkin ortak açıklama yaptı. 

 

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Açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmaya yönelik beyanının büyük endişeyle karşılandığı kaydedildi. 

Tarafların nükleer anlaşmanın korunması ve tam olarak uygulanması konusunda kararlılığını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "İran'a, güçlü bir şekilde, şimdiye kadar yaptığı gibi nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesi ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, "Her türlü ültimatomu reddediyoruz ve İran'ın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini nükleer anlaşma ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde değerlendireceğiz." ifadesine yer verildi. 

ABD'nin İran'a yönelik tekrar yaptırım kararının üzüntüyle karşılandığı belirtilen açıklamada, İran'la yasal yollardan ticaret yapmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi. 

İran'ın kararı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin kısa süre önce aldığı yaptırım kararlarının ardından ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı aldığını açıklamıştı. 

Zarif, ''Nükleer anlaşmanın 26. ve 36. maddelerindeki taahhütleri durdurma kararımız, ABD'nin 4 Mayıs'ta aldığı yeni yaptırım kararı ile ilgilidir. Bu yaptırımlarla söz konusu maddelerin gerçekleşmesi mümkün değil. Amerikalıların İran nükleer anlaşmasına yapıcı yaklaşmadığı ve bu yaklaşımın devam edeceği açık." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yaptırım getiren başkanlık kararına imza atmıştı.

AA

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