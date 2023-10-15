AB insani yardımlarını üç katına çıkarıyor

Avrupa Birliği (AB), Gazze’ye yapılacak yardımları 50 milyon avro artırarak, 75 milyon avroya çıkaracağını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Açıklamada von der Leyen’in şu ifadelerine yer verildi: “Komisyon, Gazze için öngörülen mevcut insani yardım paketini derhal 50 milyon avro artıracak. Bu, toplamı 75 milyon avronun üzerine çıkaracak. Bu yardımların Gazze Şeridi’ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için BM ve kuruluşlarıyla yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. İsrail’in kendini Hamas teröristlerine karşı, uluslararası insani hukuka tam saygı göstererek savunma hakkını destekliyoruz. Gazze’deki masum sivillere bu bağlamda destek sağlanması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” AA

Okunma Sayısı: 122

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.