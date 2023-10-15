"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

AB insani yardımlarını üç katına çıkarıyor

15 Ekim 2023, Pazar 20:49
Avrupa Birliği (AB), Gazze’ye yapılacak yardımları 50 milyon avro artırarak, 75 milyon avroya çıkaracağını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Açıklamada von der Leyen’in şu ifadelerine yer verildi: “Komisyon, Gazze için öngörülen mevcut insani yardım paketini derhal 50 milyon avro artıracak. Bu, toplamı 75 milyon avronun üzerine çıkaracak. Bu yardımların Gazze Şeridi’ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için BM ve kuruluşlarıyla yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. İsrail’in kendini Hamas teröristlerine karşı, uluslararası insani hukuka tam saygı göstererek savunma hakkını destekliyoruz. Gazze’deki masum sivillere bu bağlamda destek sağlanması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” 

 

AA

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Filistin'e yapılan tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli"

    "Gazze'de evlerinden ayrılmak zorunda olan kişilerin evlerine dönme hakkı var"

    Almanya’da Kur’an okuma yarışması

    Gazze’de su tükeniyor

    Sivas’ta otobüs devrildi: 7 ölü, 40 yaralı

    Eczanelerde sorunlar artıyor

    AB insani yardımlarını üç katına çıkarıyor

    İşte 4 maddelik çözüm teklifi

    Meşal,saldırıyı televizyondan öğrenmiş

    İmamoğlu: Güçlü, yeni bir siyaset gerekiyor

    Avrupa Birliği liderleri olağanüstü toplanacak

    Meksika, Brezilya, Kolombiya, Venezuela, Yunanistan ve İtalya'da Filistin'e destek gösterileri

    Sivrihisar Ulu Cami sanal tur ile de gezilebilecek

    Gazze'deki vefat sayısı 2329'a yükseldi - UNICEF'ten ''çocuklar'' için acil ateşkes çağrısı

    Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

    Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e uyarı

    Bodrum katında çıkan yangında apartmanda mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

    Gazze Şeridi'ne yapılacak "kara harekatının" hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddiası

    İsrailli esirlerin ailelerinden Netanyahu'ya istifa çağrısı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    DKT Yapım’dan gençlere çağrı
    Ahmet BATTAL

    Bizde öyle şeyler olmaz!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî adalet-i beşeriye nasıl tesis edilir?
    Enes Uyar

    Zulümler, insanlığın kıyameti gibi duruyor
    Mehmet KARA

    İsrail’le normalleşmek mi?
    Adnan NACİR

    AKK STORE Hizm-App’leri
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Kiminle savaşıyoruz?
    Cenk ÇALIK

    Titanyum dioksit

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.