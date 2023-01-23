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23 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

AB: Irkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve Din temelli nefretin AB'de yeri yoktur

23 Ocak 2023, Pazartesi 16:05
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili İsveç makamlarının adım atması gerektiğini söyledi.

Kur'an sönmez ve söndürülemez Manevi bir Güneştir

 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, AB Komisyonu sözcülerinin basın toplantısında, İsveç'teki olayla ilgili soruyu cevapladı.

Bu tür eylemlerin, AB'nin üzerine kurulu olduğu değerlerle uyumlu olmadığını belirten Bahrke, "Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB'de yeri yoktur. Bu, İsveç makamlarının ilgilenmesi, onların adım atması gereken bir konu." ifadesini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

AA

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