AB İsrail’e yaptırımı gündeme almalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’e yönelik yaptırım uygulamanın AB’nin gündeminde olması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası toplumun, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi için çalıştığına işaret eden Borrell, öte yandan Ben-Gvir’in sivillere yakıt ve yardımın kesilmesi çağrısında bulunmasına tepki gösterdi. Borrell, söz konusu açıklamanın, tıpkı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin “haklı” olabileceğini ima etmesi gibi, “savaş suçlarına teşvik” olduğunu belirterek, “Yaptırımlar gündemimizde yer almalıdır” ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün açıklamaya ilişkin kınamasını desteklediğini bildiren Borrell, “İsrail hükümetini, savaş suçu işlemeye yönelik bu teşviklerle arasına kesin bir mesafe koymaya ve derhal ateşkes sağlanması için ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere iyi niyetle katılmaya çağırıyorum” ifadesine yer verdi.

Okunma Sayısı: 457

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.