AB İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İsrail-Filistin'deki gelişmeler nedeniyle yarın video konferans yöntemiyle acil gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve bölgedeki durumu ele almak üzere yarın AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını acilen toplantıya çağırdığını bildirdi. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, gayriresmi acil dışişleri bakanları toplantısının, Borrell'in önceden planlı Umman programı nedeniyle video konferansla yapılacağını bildirdi. AB ve üye ülkeler, Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı saldırılara tepki gösterirken İsrail'e destek mesajları yayımlamıştı. Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Orta Doğu Barış Süreci'nin canlandırılması için kalıcı ve sürdürülebilir barışa yönelik çalışmanın önemi vurgulanmıştı. AB Yüksek Temsilcisi, hafta sonu boyunca İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de dahil olmak üzere bir dizi aktörle telefon görüşmesi yapmış, çatışmaların derhal sonlandırması çağrısında bulunmuştu. Ne olmuştu? Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin öldüğünü, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli ölmüştü. İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700’den fazla İsraillinin öldüğü, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti. AA

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