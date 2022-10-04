AB: İsrail'in eylemlerinden endişeliyiz

AB Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin (İsrail’in yaptığı) yasa dışı yerleşim genişletme ve güvenlik meseleleri gibi tek taraflı tedbirlerden endişe duyduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 10 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplantısında, Birliğin, yasa dışı yerleşim genişletme ve güvenlik sorunları gibi tek taraflı önlemlerden endişe duyduğunu dile getirdi.

Sonuncusu Temmuz 2012’de düzenlenen AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplantısı, Brüksel’de yapıldı. Toplantıda AB’yi Borrell, İsrail heyetini ise İstihbarat Bakanı Elazar Stern temsil etti. İsrail Başbakanı Yair Lapid, toplantıya video konferans yoluyla katıldı. Borrell, toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, başta Orta Doğu barış süreci olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerle ilgili iş birliğini tahsis etmenin önemine değindi. Lapid’in Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada iki devletli çözümle ilgili olumlu ifadelerinin AB’yi çözümden yana cesaretlendirdiğini belirten Borrell, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte, sahada devam eden gerilimler ve şiddet ile yerleşim genişletme ve güvenlik sorunları gibi tek taraflı önlemlerin devam etmesinden de endişe duyuyoruz. Bu yıl, 2007’den bu yana en fazla Filistinli ölümün yaşandığı yıl ve zorunlu nakiller devam ediyor.”

Borrell, İsrail’in Arap komşularıyla ilişkilerini normalleştirmesini de tartışmak istediklerini belirtti.