AB İsrail’le diyaloğu kessin

AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI YARIN YAPACAKLARI TOPLANTIDA İSRAİL’LE DİYALOĞU KESİP KESMEME TEKLİFİNİ GÖRÜŞECEK.

BORREL’İN TEKLİFİNİ GÖRÜŞECEKLER - BELÇİKA: GEÇ BİLE KALINDI

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, siyasi diyaloğun askıya alınmasını önerdi. Avrupa Birliği İsrail’le diyaloğu kesme gündemiyle toplanıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İsrail’le ilişkiler konusunda derin görüş ayrılıkları yaşamaya devam ediyor. Görev süresinin sonuna yaklaşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınmasını önermesi, Brüksel’de tansiyonu yükseltti. Tartışmalı öneri, 18 Kasım’da dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıda ele alınacak. Josep Borrell, 13 Kasım’da AB Başkanı Ursula von der Leyen ve üye ülkelere gönderdiği mektupta, önerisini uluslararası insani hukuka uyum konusundaki ciddi endişelere dayandırdı. Borrell, önerinin, uluslararası insani hukuka uyma zorunluluğu, işgalci gücün ihtiyaç sahibi bir nüfusa insani yardım sağlama sorumluluğu ve İsrail’in aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddetine son verme görevi hakkında ilgili bulguları içerdiğini belirtti.

İsrail’e uyarı mahiyetinde

BBC Türkçe’de yer alan habere göre öneri, AB’nin içindeki bölünmeleri bir kez daha gözler önüne serdi. İspanya ve İrlanda, Ortaklık Anlaşması’nın gözden geçirilmesi için harekete geçirmeye çalışıyor. Bu adım için üye ülkelerin oybirliğini gerektiren Komisyon’dan henüz bu yönde bir girişim gelmedi. Bu konuda Birlik içinde güçlü itirazlar olduğu da biliniyor. AB kaynakları, önerinin kabul edilme ihtimalinin “sıfıra yakın” olduğunu belirtiyor. Ancak önerinin gündeme getirilmesi bile İsrail’e yönelik bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Üst düzey AB yetkilileri, öneri reddedilse bile bu tartışmanın İsrail’e yönelik “eylemlerin sonuçları olması gerektiği” mesajını güçlendireceğini ifade ediyor. Haber Merkezi

Gazze’deki felaketi izlemeye devam edemeyiz

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, Avrupa Birliği’nin (AB) acil olarak İsrail’e yaptırım uygulaması gerektiğini ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in bu konudaki teklifini desteklediğini duyurdu. De Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AB’nin İsrail’e yaptırım uygulaması için daha fazla beklenemez. Gazze’deki felaketi izlemeye devam edemeyiz” ifadelerini kullandı.