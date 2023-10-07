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AB liderleri uzlaşamadı

07 Ekim 2023, Cumartesi 22:23
İspanya’nın Granada şehrinde toplanan Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderleri ana gündem maddesi olan AB’nin genişlemesi ve göç anlaşması konularında uzlaşma sağlayamadı.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten İspanya’nın ev sahipliğinde Granada’da düzenlenen AB Konseyi Gayriesmi Toplantısı’nın ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez basın toplantısı düzenledi.

Toplantının iki ana gündemi “genişleme süreci” ve “göç sorunu” olsa da AB dönem başkanlığını yürüten İspanya’nın talebiyle hazırlanan “Granada bildirisi” metninde göç konusuna değinilmeyip, AB’ye aday ülkelerin katılım sürecine ilişkin somut ifadelere ve belirlenen bir tarihe yer verilmedi.

AB Konseyi Başkanı Michel genişleme ve göçün zaten uzun zamandır tartışılan konular olduğunu belirterek “Bu toplantıda genişleme konusunda AB ülkeleri olarak birlikte ne yapabiliriz, nasıl birlikte hareket edebiliriz ya da daha zor bir konu olan nasıl bütçe oluşturabiliriz konularını tartıştık. Üyeler arasında ortak noktalar da var farklılıklar da var.” dedi.

“Oldukça zor bir konu” 

“Oldukça zor bir konu” diye bahsettiği göç sorununda İspanya’nın dönem başkanlığı sırasında bazı ilerlemeler kaydedildiğini aktaran AB Konseyi Başkanı, “Pragmatik olmak gerekiyor. AB’nin dış sınırlarını korumak, suç örgütleriyle mücadele etmek, adalet ve polis sistemlerini güçlendirmek için daha fazla çalışmalıyız. AB’ye girmek için yasal yolları hem daha fazla kontrol etmeli hem de teşvik etmeliyiz.” ifadesini kullandı.

AB’nin genişlemesi kolay olmayacak

AB’nin genişlemesinin “kolay olmayacağını” vurgulayan Michel, burada herhangi bir ayrımcılığın olmadığını, aday ülkelerin de AB’nin kendini hazırlaması gerektiğini, organizasyon ve finansman konularının gelecek dönemde daha fazla gündemde yer alacağını söyledi.

“Başarılı bir zirve”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Granada’da “başarılı bir zirve” geçirdiklerini, burada başlayan tartışmaların 1 Ocak’ta Belçika’ya geçecek dönem başkanlığı ile daha da olgunlaşacağını söyledi. Sanchez, genişlemenin herkesi için aynı hızda mı yoksa parça parça mı olacağı konusunda görüş farklılıkları olduğunu, kurumsal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

AA

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