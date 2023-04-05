'AB, NATO'ya daha da yaklaştı'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Finlandiya'nın üye olmasıyla AB'nin 27 üyesinden 22'sinin NATO şemsiyesi altına girdiğini belirterek, "Bu AB'yi NATO'ya daha da yakın, bizi birlikte daha güçlü yapıyor." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO karargahında basına açıklamalarda bulundu. Finlandiya ile birlikte 27 AB üyesi ülkeden 22'sinin NATO üyesi olduğuna işaret eden Borrell, "Bu AB'yi NATO'ya daha yakın, bizi birlikte daha güçlü yapıyor." dedi. Borrell, İsveç'in en yakın zamanda NATO üyesi olması temennisini dile getirdi. AB üyesi olan Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İrlanda, Malta ve İsveç'in NATO üyeliği bulunmuyor. İsveç, toplantılara geçen seneki Madrid Zirvesi'nde aldığı davetli statüsüyle katılıyor. Asya-Pasifikli ortaklarla toplantı Bugünkü toplantıda Ukrayna'yı desteklemenin yollarını ele alacaklarını ifade eden Borrell, Asya-Pasifik bölgesinden ortaklarla yapılacak toplantıda da önemli gündem maddelerinden birinin Ukrayna olacağını belirtti. Borrell, AB'nin küresel sorunların çözümünde Çin ile işbirliği yapmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, AB'nin mayıs ayında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore ile bakan düzeyinde toplantı yapacağını söyledi. AA

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