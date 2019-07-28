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28 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

‘AB’nin donanma göndermesi düşmanlık’

28 Temmuz 2019, Pazar 17:00
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Basra Körfezi’nin güvenliği için donanma göndermesinin tehdit edici olduğunu, düşmanlık mesajı taşıdığını ve gerginliği arttıracağını söyledi.

Rebii, başşehir Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. AB ülkelerinin bölgeye donanma göndereceği yönündeki iddialarla ilgili olarak Rebii, “AB’nin bölgeye donanma göndermesi mevcut şartlarda tehdit edicidir, düşmanlık mesajı taşıyor ve gerginliği arttıracaktır. İran, bütün ülkeleri bu tür tahrik edici adımlardan sakınmaya dâvet ediyor.” dedi.

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