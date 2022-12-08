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8 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

AB'nin Rusya'ya karşı 9. yaptırım paketi de tamamlandı

08 Aralık 2022, Perşembe 01:21
Avrupa Birliği (AB), yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını da içeren 9'uncu yaptırım paketini hazırladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan 9'uncu yaptırım paketinin detaylarına ilişkin video paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya ölüm ve yıkım getirmeye devam ettiğini belirten von der Leyen, Rusya'nın sivilleri ve altyapıyı hedef alarak Ukrayna'yı kış döneminde kasıtlı olarak felç etmeye çalıştığını dile getirdi.

Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan von der Leyen, "Şimdiye kadar uygulamaya koyduğumuz 8 yaptırım paketi Rusya'nın canını acıtıyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "Bugün, 9'unu yaptırım paketiyle Rusya üzerindeki baskıyı artırıyoruz." dedi.

AB'nin yaptırım listesine yaklaşık 200 kişi ve kuruluş daha eklemeyi teklif ettiklerini belirten von der Leyen, listenin, silahlı kuvvetlerde görevli subaylar, Duma ve Federasyon Konseyi üyeleri, bakanlar ve çok sayıda siyasetçiyi içerdiğini söyledi.

Von der Leyen, Ukraynalı çocukları Rusya'ya kaçıran ve Ukrayna'nın tarım ürünlerini çalanların da listelendiğini vurguladı.

Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası'na tam bir işlem yasağı getireceklerini kaydeden von der Leyen, 3 Rus bankasına daha yaptırım uygulamayı teklif ettiklerini aktardı.

Von der Leyen, amaçlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mali imkanlarını kesmek olduğunu söyledi.

Özellikle çift kullanımlı mallara yeni ihracat kontrolleri ve kısıtlamaları uygulamak istediklerini vurgulayan von der Leyen, bu kapsama Rus ordusu tarafından kullanılabilecek temel kimyasallar, sinir gazları, elektronikler ve bilgi teknolojisi ürünlerinin girdiğini ifade etti.

"Rusya'nın her türlü dron ve insansız hava aracına erişimini keseceğiz." diyen von der Leyen, İHA motorlarının Rusya'ya ve İran gibi bu ürünleri Rusya'ya tedarik edebilecek 3'üncü ülkelere ihracatını yasaklayacaklarını belirtti.

Rusya'nın propaganda yapmasını da önleyeceklerini dile getiren von der Leyen, 4 Rus kanalın yayınına son verileceğini söyledi.

Von der Leyen, "Rusya'da yeni madencilik yatırımlarının yasaklanması da dahil olmak üzere Rus enerji ve madencilik sektörüne karşı daha fazla ekonomik önlem teklif ediyoruz." diye konuştu.

Komisyon teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

AA

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