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15 MART 2022 SALI - YIL: 53

AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlarının detayları belli oldu

15 Mart 2022, Salı 13:59
AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek yasak nedeniyle Rusya'nın 3,3, milyar avro gelir kaybı yaşaması öngörülüyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketi kapsamında ülkenin enerji sektörüne yeni yatırımları ve lüks ürün ihracatını yasaklıyor.

AB Komisyonu, üye ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kabul ettikleri yeni yaptırım paketinin detaylarına ilişkin açıklama yayımladı.

Buna göre, Rusya'nın askeri sanayi gibi çeşitli sektörlerindeki kamu işletmeleriyle herhangi bir işlem yapılamayacak. Rusya'dan demir ve çelik ürünleri ithalatına yasak uygulanacak.

Söz konusu yasak nedeniyle Rusya'nın 3,3, milyar avro gelir kaybı yaşaması öngörülüyor. Bu alandaki ithalat kotaları diğer üçüncü ülkelere dağıtılarak telafi edilecek. Rusya enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirilecek. Sivil nükleer enerji ve belirli enerji ürünlerinin AB'ye taşınması konusunda ise istisna uygulanacak.

Rusya'ya lüks araba ve mücevher gibi ürünlerin ihracatı yasaklanacak, Kremlin'le bağlantılı oligarklar, dezenformasyonda aktif rol alan kişiler ile savunma alanındaki şirketler yaptırım listesine eklenecek.

AB'deki kredi derecelendirme kuruluşlarının Rus şirketlerinin derecelendirilmesine yasak getirilecek. Bu yasak, Rus firmaların AB mali piyasalarına erişimlerini daha fazla kaybetmelerine neden olacak.

DTÖ imkanları askıya alınacak

Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsü reddedilecek, Rus ürün ve hizmetleri bu statüden faydalanamayacak ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak sahip olduğu imkanlar askıya alınacak.

Söz konusu yaptırımlar bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Son yaptırım paketi kapsamında, Rusya'ya 300 avrodan daha pahalı havyar, içecek, puro, elektronik cihaz, parfüm, çanta, palto, takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın ve değerli taş gibi ürünlerin gönderilmesinin yasaklanması bekleniyor.

Aralarında Rus milyarder Roman Abramoviç'in de yer aldığı 15 kişi ve 9 şirketin AB yaptırım listesine eklenmesi, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB üyesi ülkelerin Rusya'ya karşı dördüncü yaptırım paketini hızla kabul etmesini memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, söz konusu yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haksız savaşı finanse etme yeteneğini zayıflatacağını, işgal durana kadar Kremlin üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de konuyla ilgili paylaşımında, "Ukrayna'yı ve halkını desteklemeyi sürdürmekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, dördüncü yaptırım paketinin Kremlin'in savaşı finanse etme kapasitesini felce uğratmayı amaçladığını, Rus ekonomisine ve lojistiğine darbe vuracağını belirtti.

AA

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