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26 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 54

AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının detayları belli oldu

26 Şubat 2023, Pazar 13:19
Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketi kapsamında yeni ticaret yasakları, sivil ve askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri uygulamaya başlarken, 87 kişi ve 34 kurumu da yaptırım listesine ekledi.

AB Konseyi, üye ülkeler tarafından kabul edilen ve resmi onay süreci bugün tamamlanan Rusya'ya yönelik 10'unu yaptırım paketinin detaylarını açıkladı.

 

Buna göre, AB, yaptırım listesine 87 kişi ve 34 kuruluşu daha ekledi. Rusya'nın askeri faaliyetlerinden, siyasi kararlarından, dezenformasyondan, çocukların zorla evlat edinilmesinden, Ukraynalı sivilleri ve altyapıyı hedef alan insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesinden sorumlu olanlara seyahat yasağı getirildi ve bu kişilerin mal varlıkları donduruldu.

Rusya Federasyon Konseyi üyeleri, 19 bakan yardımcısı, çeşitli federal kurum başkanları da dahil çok sayıda hükümet yetkilisi ile 4 Duma milletvekili yaptırım listesinde yer aldı.

Rus askeri liderleri ve Ukrayna'da konuşlanmış Wagner grubunun iki komutanı ile birlikte füze, İHA, uçak, askeri araç, savaş gemisi veya kontrol sistemleri üreten ve Rus Silahlı Kuvvetlerine bunları tedarik eden şirketler de yaptırıma tabi tutuldu.

Ukrayna'nın yasa dışı ilhak edilmiş bölgelerindeki savcılar da yaptırım kapsamına alındı.

Rusya'daki büyük televizyon kanalları ve medya gruplarındaki üst düzey yöneticiler ve sunucular da yaptırım listesine girdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı İHA'ların hazırlanması ve tedarikinde yer alan 4 İran vatandaşına da yaptırım uygulandı.

Rusya'yı finansal olarak destekleyen sektörlerdeki ekonomik aktörler de listelendi.

Alfa-Bank, Rosbank ve Tinkoff Bank, Rusya Federasyonu Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Ulusal Reasürans Şirketi yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldı.

Böylece, AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerde bulundukları gerekçesiyle kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 1473, kuruluş sayısı da 205 oldu.

Bu listedeki kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu. Bireylerin AB'ye girişleri yasaklandı. AB vatandaşlarının ve şirketlerinin listedeki kişi ve kurumlara finansman sağlaması da yasak kapsamına alındı.

Paket kapsamında, Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan çift kullanımlı ve ileri teknoloji ürünlere de yeni ihracat kısıtlamaları getirildi.

Bu kapsamda, İHA, füze, helikopter gibi çeşitli Rus silah sistemlerinde kullanılan elektronik bileşenlerin yanı sıra belirli nadir toprak elementleri ve termal kameralar yasaklandı.

Ağır vasıta ve yedek parçaları, çeşitli özel araçlar, römork, jeneratör, dürbün, pusula, forklift, vinç gibi inşaat araçları, elektronik, makine parçaları, pompa, metal işleme makineleri ve havacılık sektöründe kullanılan ürünlere ek ihracat yasağı getirildi.

Paket kapsamında Rusya'ya yüksek gelir sağlayan bitüm, asfalt ve sentetik kauçuk gibi bazı ürünlere yönelik ithalat yasağı uygulandı.

Rus vatandaşlarının AB ülkelerinin kritik altyapı şirketlerinin yönetimlerinde çalışmaları yasaklandı.

Paket kapsamında Rusya'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımların delinmesine yardım ettiğinden şüphelenilen 3'üncü ülke nakliye şirketi de listeye alındı.

Paket, üye ülkelere Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarına yönelik yeni raporlama yükümlülükleri getirdi.

AB ile Rusya arasındaki doğrudan veya üçüncü ülkeler üzerinden yapılan özel uçuşların önceden bildirilmesi zorunluluğu getirildi.

İlave yaptırımlarla ayrıca 2 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı getirildi.

AA

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