"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2020 SALI - YIL: 51

AB'nin savunma harcamaları artıyor

03 Mart 2020, Salı 17:00
Avrupa Birliği'nin (AB) 28 üye ülkesinin 2018'deki savunma harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 207 milyar 598 milyar avroya yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) derlediği bilgilere göre, 2018 yılında üye ülkelerin savunma harcamalarının 2017 yılına göre yüzde 2 artış kaydederek 203 milyar 461 milyon avrodan 207 milyar 589 milyar avroya yükseldi. 

AB ülkelerinin 2018'deki savunma harcamaları, birliğin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 1,2'sine denk geliyor. Bu oran 2001’de GSYİH’nin yüzde 1,4'üne denk geliyordu.

AB genelinde savunma harcamalarının, sosyal koruma (yüzde 19,2), sağlık (yüzde 7) ve eğitim (yüzde 4,6) harcamalarının çok gerisinde kalması ise dikkati çekti.

İngiltere, AB'de en fazla savunma harcaması yapan ülkeydi

AB'den ayrılan İngiltere, 2018’de Birlik içinde en fazla savunma harcaması yapan ülke oldu.

2018’de savunmaya 45 milyar 165 milyon avro (2017'de 44 milyar 612 milyon avro) harcayan İngiltere'yi 41 milyar 385 milyon avro (2017'de 40 milyar 995 milyon avro) ile Fransa, 35 milyar 542 milyon avro (2017'de 33 milyar 174 milyon avro) ile Almanya, 22 milyar 117 milyon avro (2017'de 22 milyar 284 milyon avro) ile İtalya takip etti.

Bu dört üye ülkenin harcamaları, AB savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 70’sini oluşturuyor.

Savunma harcamalarının GSYH'ye oranı, üye ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Letonya GSYH'sinin yüzde 2,1’ni savunmaya ayırarak ilk sırada yer aldı. Letonya’yı, yüzde 2 ile Estonya ve Yunanistan takip ederken, onları yüzde 1,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) izledi. Almanya’nın savunma harcamalarının GSYİH'ye oranının yüzde 1,1’de olması dikkati çekiyor.

Milli gelirine oranla en düşük savunma harcamalarını ise İrlanda (yüzde 0,3), Lüksemburg (yüzde 0,5) ve Malta (yüzde 0,5) yaptı.

Dünya Bankası verilerine göre, 2018'de küresel savunma harcamalarının küresel GSYH'ye oranı yüzde 2,14 oldu. Söz konusu yılda, Suudi Arabistan GSYH'sinin yüzde 8,8'ini savunmaya ayırırken bu oran Rusya’da 3,9, ABD'de yüzde 3,2, Hindistan'da yüzde 2,4 ve Çin'de yüzde 1,9 olarak hesaplandı.

Türkiye, 2018'de GSYİH'sinin yüzde 2,5'ini savunma harcamalarına aktardı.

Trump'tan Almanya'ya "savunma harcamalarını artırın" uyarısı

NATO, ülkelerin savunma harcamalarının GSYH'lerinin yüzde 2'sini bulmasını esas alırken, ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, Almanya'yı hedef almıştı. Trump, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde GSYH'nin yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

29 NATO ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini belirten Trump, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savunmuştu. Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil, bir an önce yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, Paris ve Berlin'den yetkililer, son aylarda Avrupa’nın entegrasyonu konusunda sık sık bir araya gelirken, kıta Avrupasının iki gücünün altıncı nesil savaş uçağı için de birleşmesi dikkati çekmişti. 2 ülke, ABD Başkanı Donald Trump’ın tutarsız politikalarından sonra özellikle Avrupa’nın savunma politikasının geliştirilmesini öncelikleri arasına almıştı.

AA

Okunma Sayısı: 59
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güney Kore Devlet Başkanı: Kovid-19'a karşı 'savaş' başlattık

    Göçmenlere aşırı sağcı gruplar engel oluyor

    İdlibli çocukların çizme ve çorap sevinci

    "Bunları durduracak noktada değiliz"

    Esed rejimi ve Rusya 12 sivili daha katletti

    İran'da koronavirüs sebebiyle 11 kişi daha öldü

    Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier soruşturmasında karar

    Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor: Bir haftada 47 kişi öldü!

    MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü

    Avrupa basını Yunanistan sınırındaki göçmen trajedisini böyle gördü

    Göçmenler Avrupa'ya geçmeye çalışıyor

    Kovid-19 hangi ülkelerde kaç kişiye bulaştı?

    YKS başvuruları bugün sona erecek

    Kenya'dan maske ihracatını yasaklama kararı

    TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

    'Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 130 bin 469'

    Meclis’in zorlu imtihanı

    Nur Vakfı’ndan katarakt ameliyatı

    Göçmenlerin isyanı

    Hedefimiz Rusya değil rejim

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Bakın, bakan da itiraz ediyor
    Osman ZENGİN

    Baharın ucu görünmeye başladı...
    Cevher İLHAN

    İdlib üzerinden Suriye ile savaş belâsı…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara Kitap Fuarı
    Genel

    Meclis’in zorlu imtihanı
    Genel

    Yeni Asya Standı’nın ziyaretçileri vardı
    Süleyman KÖSMENE

    İmtihan kulun lehine midir, aleyhine midir?
    Risale-i Nur'dan

    Hakikat ve maslahat sulhtur
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demek ki, muhacir değil, musafir (2)
    Genel

    Aile çökerse nesiller tehlikeye girer

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.