'AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması meşru değil'

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasının meşru olmadığını söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'te demeç veren Çijov, AB'nin uluslararası hukukun diğer öznelerine yaptırım uygulama yetkisine sahip olmadığını belirterek Türkiye'ye yaptırımların meşru olmadığını ifade etti. Çijov, "Uluslararası hukuk tarafından yaptırım uygulamakla yetkilendirilen tek kurum, BM Güvenlik Konseyi'dir. Bu nedenle, münferit ülkelerin ve AB'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar gayrimeşru" ifadelerini kullandı.

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