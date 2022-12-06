AB'nin "Ukrayna özel mahkemesi" teklifine UCM'den itiraz geldi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçları soruşturmak için "özel mahkeme" kurulması yönündeki Avrupa Birliği (AB) planına karşı olduğunu açıkladı.

Başsavcı Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM'nin Ukrayna'da işlenen savaş suçlarını soruşturmaya yetkili ve elverişli olduğunu belirterek "AB, hukuku yanlış yorumladı." dedi.

UCM'nin üst düzey görevlileri ve bürokratlarının soruşturma yetkisine sahip olduğunu kaydeden Han, halihazırda UCM nezdinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini hatırlattı.

AB'nin "özel mahkeme" teklifi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçları soruşturmak için "özel mahkeme" kurulmasını teklif ederek, AB'nin bu konuda uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Von der Leyen, UCM'nin Rusya'nın "saldırı suçu"nun kovuşturamayacağını işaret ederek "Rusya'nın saldırı suçunu soruşturmak ve kovuşturmak için Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen özel bir mahkeme kurmayı teklif ediyoruz." demişti.

Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), savaşın başlamasından kısa süre sonra soruşturma başlatmıştı ancak UCM, soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlara ilişkin yargı yetkisine sahip olsa da "saldırı suçu" için yargı yetkisine sahip değil.

Ukrayna, bir süredir savaşı başlatmaktan sorumlu tuttuğu Rus askerleri ve siyasi liderlerinin yargılanması için özel mahkeme kurulmasını istiyor.