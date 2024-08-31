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31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımları 43 milyar avroyu aştı

31 Ağustos 2024, Cumartesi 11:20
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam tutarının 43 milyar avroyu aştığını, sene sonuna kadar 75 bin Ukraynalı askerin eğitilmiş olacağını bildirdi.

Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarının Brüksel'deki gayriresmi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakanların 15 bin Ukraynalı askeri daha eğitme kararı aldığını ifade eden Borrell, böylece yıl sonuna kadar eğitilen asker sayısının 75 bine ulaşacağını belirtti.

Borrell, ilk F-16 savaş uçaklarının Ukrayna semalarında uçtuğunu dile getirerek, "Şu anda 1 milyon mühimmat mermisi teslim etme hedefimizin yüzde 65'ine ulaştık. Bir ivmelenme oldu. Yaz boyunca sektör tam kapasiteyle çalıştı." ifadesini kullandı.

Batı'nın sağladığı silahların Rusya içindeki hedeflere yönelik kullanılmasıyla ilgili bakanların bunun ikili ilişkilere ve ulusal hükümetlerin yetki alanına tabi bir konu olması konusunda ısrarcı olduğunu aktaran Borrell, şunları kaydetti:

"Ancak Ukrayna'ya sağlanan silahların Rus toprakları içindeki hedeflere kullanılabilmesi, Rusya ile savaşa gireceğimiz anlamına gelmiyor. Bu bir abartı."

Borrell, ayrıca "Ukrayna'ya askeri yardımlarımızın toplam miktarı 43 milyar avroyu aştı." dedi.

AA

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