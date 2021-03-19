AB: Reform taahhütlerine darbe vuruldu

Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamada HDP’nin kapatılma davası ile ilgili, “Türk makamlarının reformlara yönelik taahhütlerindeki inanılırlığa darbe vurmaktadır” denildi.

Avrupa Birliğinin (AB), HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ile HDP’nin kapatılması istemiyle açılan dâvâdan endişe duyduğu bildirildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Verhalyi tarafından yapılan ortak açıklamada, birliğin, bu iki karardan derin endişe duyduğu belirtildi. HDP’nin kapatılmasının, milyonlarca seçmenin haklarını ihlâl edeceği ileri sürülen açıklamada, “Bu durum, Türkiye’de temel haklardaki geriye gidişle ilgili AB’nin endişelerini arttırmakta ve Türk makamlarının reformlara yönelik taahhütlerindeki inanılırlığa darbe vurmaktadır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, AB’ye aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye’nin, demokratik yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiği savunuldu.

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AİHM, Türkiye aleyhinde 6 karar aldı



Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada HDP’nin yasaklanmasının “son derece sorunlu” bir durum meydana getireceğini söyledi. Pejcinovic Buric, siyasî partilerin toplanma ve örgütlenme hürriyetini de güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin koruması altında olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de daha önce de siyasî partilerin kapatıldığını ve bunların AİHM’nin gündemine geldiğini hatırlatan Pejcinovic Buric, yedi vak’adan altısında AİHM’in Türkiye aleyhinde karar aldığını söyledi. Mahkemenin altı davada Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlâl ettiğine hükmettiğini belirten Pejcinovic Buric HDP’nin yasaklanması halinde de benzer bir sonucun ortaya çıkabileceğini söyledi.