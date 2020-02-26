AB: Rusya, Türkiye ile müzakereleri sürdürsün

Avrupa Birliği üyesi 14 ülkenin dışişleri bakanları, Suriye’nin İdlib vilayetinde yaşanan gelişmelerle ilgili ortak açıklama yaptı.

İdlib’de bir “insani felaket” yaşandığını, uluslararası insancıl hukuka aykırı olarak hastaneler ve sağlık merkezlerinin bombalandığını belirten bakanlar, “Suriye rejimi toprakların askeri yollardan geri alınması stratejisini, Suriyeli sivil halk için doğurduğu sonuçları dikkate almaksızın bedeli ne olursa olsun sürdürmektedir” dedi. Dışişleri bakanları Rusya’yı da “İdlib’deki korkunç durumu yatıştırmak ve siyasi bir çözüme katkı sağlamak üzere Türkiye ile müzakereleri sürdürmeye” çağırdı. Rusya’dan ayrıca, İdlib’e acil yardımların nakliyesi için oluşturulan mekanizmanın önümüzdeki aylarda yenilenmesini BM Güvenlik Konseyi’nde bloke etmemesi istendi.

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