'AB, Rusya ve ABD gizli görüşme yaptı'

ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey yetkililerin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki "antiterör operasyonu"nu başlatmasından birkaç gün önce Rus mevkidaşlarıyla Türkiye'de gizli bir görüşmede bir araya geldiği iddia edildi.

ABD merkezli Politico'nun haberine göre; planlama dışı bu görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinden sonra Moskova ile Batı arasında nadiren gerçekleşen bir temas olarak değerlendiriliyor. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi üst düzey bir diplomat yaptığı açıklamada toplantının, Azerbaycan'a dokuz aydır uyguladığı ablukaya son vermesi ve Ermenistan'dan gelen insani yardım konvoylarına izin vermesi için baskı yapma çabalarının bir parçası olarak 17 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştiğini ileri sürdü. Elçiye göre toplantıda "kamyonların nasıl hareket ettirilebileceği" ve tahmini 100 bin Dağlık Karabağ sakinine gıda ve yakıt tedarikinin nasıl sağlanabileceği üzerinde duruldu. Haber Merkezi

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