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AB süreci demokrasi ve hukukla canlanır

07 Eylül 2023, Perşembe 23:56
AB Komisyonu’nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, müzakerelerinin canlanması için Türkiye’nin bazı kriterleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye-AB ilişkilerinde iyimserliğin arttığı bir dönemde Ankara’da temaslarda bulundu ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Dışişleri Bakanı Fidan, AB’nin yeni genişleme dalgasının jeopolitik kaygılar üzerine inşa edildiği vurgusunu yaptığı açıklamasında, “AB genişlemesinin jeopolitik kaygılarla AB’nin gündemine girdiği bu dönemde Türkiye’yi bu sürecin dışında bırakmak stratejik bir hata olacaktır” ifadelerini kullandı. Varhelyi ise aynı konuyla ilgili bir soruya cevap verirken, fiilen donan tam üyelik müzakerelerinin canlanması konusunda Avrupa’da bir tartışmanın başlaması için Türkiye’nin bazı kriterleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Olumsuz gidişatta bir değişiklik yok

“Bu kriterler demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile ilgili. Bu konularda ikna edici bir yol haritası yeni bir tartışmanın başlamasına neden olabilir” diyen Varhelyi, bu sözleriyle Türkiye ile tam üyelik perspektifinden uzaklaşmak isteyen AB kesimlerinin görüşünü de yansıtmış oldu. AB kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilişkilerde yeni sayfa açılmasına ilişkin açıklamasını olumlu karşıladıklarını, ancak seçimlerin tamamlanmasının ardından geçen sürede demokratikleşme, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü ilgilendiren konularda olumsuz gidişatı değiştiren bir adım atılmadığını belirtiyorlar.

Ankara’yı pozisyon değiştirmeye zorladı

BBC Türkçe’nin haberine göre Varhelyi ve Fidan’ın basın toplantısında gündeme gelen en güncel başlıklardan biri Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son dönemdeki zorluklar ve artan ret oranları oldu. AB kaynakları, vize kolaylığının sağlanması için AB Komisyonu’nun yıllar öncesinden Türkiye’ye bir çağrısının olduğunu ancak Türkiye’nin vize serbestisi hedefini sulandırmaması için bu adımı atmak istemediğini kaydediyorlar. Ancak vizeyle ilgili sorunların çok artması ve vize serbestinin sağlanması için daha uzun ve zorlu bir yolun olması Ankara’yı bu konuda pozisyon değiştirmeye zorladı.

Kritik rapor Ekim ayında

AB Komisyonu’nun dış politika ve güvenlikten sorumlu yüksek komiseri Josep Borrell’in Türkiye ile ilişkilerin geleceğini masaya yatıracağı raporun Ekim ayında açıklanması öngörülüyor. Raporun hazırlanması talimatını veren AB Konseyi’nin “stratejik ve ileri görüşlü” bir belge istemesi, Borrell’in bakış açısının daha önceden belirlenen pozitif gündeme uygun olacağına işaret ediyor. Fidan da dünkü basın toplantısında, “Raporda vizyoner bir yaklaşım ve somut adımlar görmek istediğimizi vurguladık” diyerek Ankara’nın yaklaşımını özetledi. Fidan’ın vizyoner yaklaşımdan kastı Türkiye’nin tam üyelik perspektifinin devam canlandırılması, somut adımlar ifadesi ise başta gümrük birliği ve vize serbestisi olmak üzere tarafları birbirine yakınlaştıracak kararların alınması olarak değerlendirildi.

Haber Merkezi

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