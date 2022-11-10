AB sürecini gençler sahiplenmeli

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Kaymakcı, Türkiye’nin AB üyeliği sürecini, gençlerin kendi geleceği için sahiplenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bu, Türkiye’de, Ankara’da, Avrupa Birliği Başkanlığının tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Sizler de Avrupa Birliği programlarına katılarak bu konuda araştırmalar yaparak hatta meslek edinerek bu konuda ilerlemeniz lazım çünkü biz bu kıtada yaşıyoruz. AB içerisinde güçlü bir Türkiye’nin, aslında bölgesel politikalarda da eli her zaman güçlenecek” ifadelerini kullandı. AA

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