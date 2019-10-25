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25 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

AB Suriye’de üzerine düşeni yerine getirmedi

25 Ekim 2019, Cuma 21:21
İktisadÎ Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen ve Barış Pınarı Harekâtı’nı kınayan kararına ilişkin, “Kınama kararı Suriye gerçeğini ve Türkiye’nin oynadığı insanî rolü göz ardı ediyor” ifadesini kullandı.

Dünya Gazetesi’de yer alan habere göre, Zeytinoğlu, Avrupa Parlamentosu’nda dün kabul edilen ve Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı’nı kınayan kararı değerlendirdi. Kararın anlaşılmasının zor olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, Türkiye gibi bugüne kadar Suriye’deki savaşın en fazla ceremesini çekmiş ve 4 milyona yakın Suriyeli mülteciyi barındıran bir ülkeye karşı bu tutumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Zeytinoğlu, “AP’nin bu derecede ileriye giden yaptırım çağrılarında bulunduğu bu kınama kararı Türkiye-AB ilişkilerinin geldiği ibret verici yeri de ortaya koyuyor. AB’nin ilişkilerin giderek yıpranmasına yol açması, vetolar ile Türkiye’nin AB katılım sürecini engellemesi ilişkileri bu aşamaya getirdi. Bunun yanında, AB’de özellikle aşırı sağ bazı çevrelerde, gerçeklerin gerektiği gibi analiz edilmesini engelleyen şiddetli bir ön yargı da var” değerlendirmesinde bulundu.Konunun çarpıtıldığını aktaran Zeytinoğlu, AB’nin Suriye’de devam eden süreçte üzerine düşen görevleri yerine getirmediğini ve bunun yerine Türkiye’yi suçlamayı tercih ettiğini bildirdi.

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