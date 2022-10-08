"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

AB, tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı

08 Ekim 2022, Cumartesi 01:18
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, enerji fiyatının düşürülmesine yönelik tedbirler kapsamında doğal gaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı.

AB yönetimi doğal gazda toplu alım yapılmasını isterken enerji krizi, liderlerin iki hafta sonraki zirvesinde yeniden görüşülecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, Prag'da düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.

Michel, toplantıda görüşülen konular hakkında bilgi verirken enerji krizi başlığında talebin ve tüketimin düşürülmesi, stokları mümkün olduğunca dolu tutarak arz güvenliğinin sağlanması ve tavan fiyat gibi uygulamalarla enerji faturalarının düşürülmesi gibi meseleleri görüştüklerini bildirdi.

AB ülkelerinin enerji fiyatlarının düşürülmesi için ortak kararlılık içinde olduğunu vurgulayan Michel, 20-21 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne kadar yapılacak görüşmelerle tedbirler konusunda ilerleme sağlamak istediklerini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de uygun fiyatlı gaz tedariki için güvenilir tedarikçilerle müzakereler yapılması, gaz piyasasında fiyatların nasıl sınırlandırılacağı ve elektrik fiyatlarının belirlenmesinde gazın etkisinin azaltılması gibi meseleleri ele aldıklarını belirtti.

"Komisyon, bu konular hakkında önümüzdeki haftalar içinde daha ayrıntılı tekliflerle gelecek." diyen von der Leyen, AB ülkelerinin bu kışa hazırlıklı olduklarını anlattı.

Gaz depoları yüzde 90 dolu

Savaşın başında AB'nin Rusya'dan aldığı gaz miktarının yüzde 41 olduğunu, bunun yüzde 7,5'e indiğini vurgulayan von der Leyen, "Şu anda depoların yüzde 90’ı dolu. Yani gayet iyi durumdayız." dedi.

Von der Leyen, kış bitiminde AB gaz depolarının tükeneceğini, ilkbaharda AB ülkelerin ortak gaz alımına başlamasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Doğal gaz fiyatlarını düşürme konusundaki bir soru üzerine von der Leyen, "Bu, birkaç yolla yapılabilir. Güvenilir tedarikçilerle anlaşmalı bir fiyat koridoru belirleyebilirsiniz. Norveçli şirketlerle bu çalışma çoktan başladı." diye konuştu.

Enerji piyasası reformu hazırlığı

Von der Leyen, enerji piyasaları konusunda geniş kapsamlı bir reformun karmaşık bir süreç olduğunu ve ancak gelecek yıl başında yapılabileceğini anlattı.

Ukrayna'ya yardım

AB ve üye ülkelerin Ukrayna'nın en önemli destekçileri olduğunu anımsatan von der Leyen, "Savaşın başlangıcından bu yana askeri yardımlar haricinde Ukrayna'ya 19 milyar avro sağladık. Önümüzdeki günlerde 2 milyar avro daha makro finansal destek serbest bırakılacak." diye konuştu.

AB Komisyonu, geçen ay, enerji alanında çeşitli yeni tedbirleri içeren bir paket hazırlamıştı. Üye ülkelerin enerji krizine karşı elektrik talebinin zorunlu düşürülmesi, ucuz maliyetli elektrik üreticilerinin kazançlarının sınırlandırılması ve fosil yakıt üreticilerinden katkı alınmasını içeren tedbirlerde anlaşma sağlamıştı.

Aralarında Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da bulunduğu AB üyesi 15 ülke, AB Komisyonundan, ithal doğal gaza tavan fiyat uygulamaya yönelik bir plan hazırlamasını istemişti.

Komisyon, bu talebe rağmen önceki pakete ithal doğal gaza tavan fiyat getirilmesini dahil etmemiş, doğal gaza geniş biçimde tavan fiyat getirilmesinin enerji güvenliği için risk oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu.

AB ülkelerinin büyük kısmının gaza tavan fiyat talebini sürdürmesinin ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu hafta yaklaşımını değiştirdi.

Yeni bir fiyat endeksi geliştirilinceye kadar doğal gaza geçici tavan fiyat uygulanması üzerinde çalıştıklarını açıklayan von der Leyen, elektrik üretmek için kullanılan gaza tava fiyat konusunda da adım atılabileceğine işaret etmişti.

Almanya, Hollanda ve Danimarka ve bazı ülkeler bu aşamada doğal gaz fiyatlarına tavan getirilmesi fikrine sıcak yaklaşmıyor. Gaza tavan fiyat getirilmesinin enerji arz güvenliğini riske sokacağı görüşünde olan bu ülkeler, uygulamanın özellikle kış aylarında doğal gaz tedarikine zarar verebileceğini değerlendiriyor.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    New York'ta düzensiz göçmen alarmı: OHAL kararı alındı

    Herson bölgesinde çatışmalar şiddetlendi

    AB, tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı

    Vatandaş soruyor: Bu nasıl büyüme?

    Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış ve 7 il için fırtına uyarısı

    Ampute Milli Takımı Dünya Kupası'nda finalde

    2 bin sığınmacı çocuk ‘kayboldu’

    Polis intiharlarının araştırılmasına red

    İlaç sıkıntısı büyüyor

    6’lı Masa’nın ilkelerine uygun

    İlk 9 ayda 1683 kişi trafik kazaları sebebiyle öldü

    Tövbe kapısı herkese açık

    Hukuki dayanağı yok

    Yeni af kanunu yolda

    Haftada 3 gün ısıtma sistemi kapatılacak

    Ukrayna: 29 yerleşim birimi Rusya'dan geri alındı

    "Evsiz kalacağımız hiç aklıma gelmezdi"

    Arjantin, Brezilya ve Meksika Rusya'yı kınayan bildiriye katılmadı

    Arnavutluk'taki Thodex'in kurucusu Özer'in duruşması 21 Ekim'e ertelendi

    Özel bir hastanedeki büyük tepki çeken görüntülerle ilgili 4 zanlı hakkında tutuklama kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir iktidar
    Ali HAKKOYMAZ

    Çiçek koklama hikâyesi
    Ahmet BATTAL

    Ziyaret, siyadet ve siyaset rahatsızlığı-2
    Genel

    Nazım Taşkıran abimizin anısına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Vatandaş soruyor: Bu nasıl büyüme?
    Genel

    AB, tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı
    Risale-i Nur'dan

    En bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın
    Genel

    New York'ta düzensiz göçmen alarmı: OHAL kararı alındı
    Genel

    Herson bölgesinde çatışmalar şiddetlendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.