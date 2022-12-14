"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

AB tavan fiyatta yine anlaşamadı

14 Aralık 2022, Çarşamba 09:40
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ithal doğal gaza uygulanacak tavan fiyatı belirlemek üzere gerçekleştirdikleri müzakerelerde anlaşma sağlayamadı.

AB dönem başkanı Çekya'nın çağrısı üzerine üye 27 ülkenin enerji bakanları Brüksel'de olağanüstü toplandı.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, çok uzun ve zor bir toplantı geçirdiklerini belirterek, bugün üye ülkeler arasında gaza uygulanacak tavan fiyat konusunda bir anlaşma sağlanamadığını söyledi.

Sikela, "Çok farklı üye ülke grupları tarafından kabul edilebilecek bir paket üzerinde anlaşmaya çalıştık." diye konuştu.

Tavan fiyat mekanizmasının olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirmek için şubat ayında bir revizyonu da pakete dahil ettiklerini aktaran Sikela, gaz arz güvenliği ve finansal istikrar konusunda endişeleri olan üye ülkelere güvence vermek için mekanizmanın otomatik olarak devre dışı bırakılmasını içeren bir teklif sunduklarına işaret etti.

Sikela, Avrupa'da ağustos ayında doğal gaz fiyatlarının zirve yaptığını anımsatarak, bu durumun tekrar yaşanmamasını sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Enerji bakanlarının 19 Aralık'ta Brüksel'de tekrar bir araya geleceklerine dikkati çeken Sikela, "Toplantıda tartışacağımız yalnızca bir konu olacak, o da mekanizmayı başlatacak fiyat seviyesi." ifadesini kullandı.

Süreç

AB Komisyonu, geçen ay piyasalardaki gaz fiyatlarına yönelik bir düzeltme mekanizması uygulanması teklifinde bulunmuştu.

Plan, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli gaz kontratının iki hafta boyunca 275 avroyu aşması ve Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 58 avro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe girecekti.

AB dönem başkanı Çekya'nın üye ülkeler arasında uzlaşı sağlamak için hazırladığı son teklif, doğal gaz fiyatının megavatsaat başına 220 avroyu 5 gün boyunca aşması ve küresel LNG fiyatlarıyla farkın da 35 olması durumunda tavan fiyatın devreye girmesini içeriyordu.

İtalya, Belçika, Polonya, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Malta, Romanya, Slovenya ve Slovakya söz konusu teklifi yeterli bulmamış, tavan fiyatın megavatsaat başına 160 avro, LNG fiyatıyla farkın da 20 avro olmasını istemişti.

Bu 12 ülke, önlemin vadeli işlemlerle birlikte diğer türev piyasalarda da uygulanmasını talep etmişti.

Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, Estonya ve Lüksemburg ise doğal gaza tavan fiyata mesafeli yaklaşıyor.

Bu ülkeler tavan fiyat uygulanmasının Avrupa'ya gaz tedarikini azaltmasından çekiniyor.

TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 avroya kadar çıkarken bugün ise 138 avrodan işlem görüyor.

AB ülkelerinin enerji bakanları, 19 Aralık'ta Brüksel'de tekrar toplanacak.

Doğal gaza tavan fiyat konusunda uzlaşı sağlanamadığı için yenilenebilir enerji projelerine daha hızlı izin verilmesini de içeren tedbirler henüz bakanlar tarafından onaylanamadı.

AA

Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DSÖ'den üye ülkelere çağrı: Şekerli içecekleri vergilendirin ve vergileri artırın

    Kosova ve Sırbistan arasındaki barikat krizi devam ediyor

    Tayin yasağı adalet ölçüsüne sığmıyor

    ABD terör örgütleri PKK/YPG ile ortak devriyeleri yeniden başlattı

    Türkiye önce ‘hilkat garibesi sistem’den kurtulmalı

    Arjantin finalde

    Başörtüsü teklifine 6’lı Masa’dan destek sinyalleri

    Faiz, vergi, rant bütçesi

    Nebati EYT’lilerden özür dilemeli

    EYT sözünden de dönecekler

    Yemenli çocuklar hayatta kalma savaşı veriyor

    Murat Hazinedar, Kastamonu'da yakalandı

    Şiddet sağlık sistemini tehdit ediyor

    Yanlışlıkla öldürmüşler!

    İlaç bulmak hayal

    Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

    Yeni Zelanda her yıl sigara içme yaşını yükselten ilk ülke oldu

    Çin'in bombardıman uçakları Tayvan hava sahasına girdi

    AKP’linin anketinde Erdoğan kaybediyor

    En Çok Okunanlar

    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Suçun şahsîliği vardır
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaport davamızda bir kabul, bir red
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dost ve kardeşiz; fakat siyasette değil
    Ahmet BATTAL

    Ebedi, milli, ölümsüz son kez
    Genel

    Türkiye önce ‘hilkat garibesi sistem’den kurtulmalı
    Süleyman KÖSMENE

    Cibillî taraftarlık nasıl haksız olur?
    Faruk ÇAKIR

    Emeklilikte ‘yanlış’a takılanlar...
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “Mafya” kültürümüz..
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur kuvvetli iman-ı tahkikî dersi verir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.