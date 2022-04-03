AB Temsilcisi Borrell: Rus kuvvetlerinin neden olduğu vahşet haberleriyle şoke oldum

AB liderleri, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşetten sorumlu tutulacağını ve AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım hazırlığında olduğunu bildirdi.

Podolyak: Buça'da siviller elleri arkadan bağlanarak katledildi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın geri çekildiği bölgelerden gelen "tarif edilemez dehşet raporları karşısında dehşete düştüğünü" duyurdu. "Acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var." ifadesini kullanan von der Leyen, "savaş suçu faillerinin hesap vereceğini" bildirdi. Daha fazla yaptırım AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Kiev'in kurtarılmış bölgesinde Rus ordusunun neden olduğu vahşetin görüntüleriyle şoke olduğunu" "Buça Katliamı" etiketiyle paylaştı. Michel, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulanacağını ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini kaydetti. Ukrayna'ya tebrik AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'yı, Kiev bölgesinin çoğunun kurtarılması dolayısıyla tebrik ederek "Rus kuvvetlerinin neden olduğu vahşet haberleriyle şoke oldum. AB, Ukrayna'ya savaş suçlarını belgelemede yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı. AA

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