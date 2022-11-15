AB: Türk halkının yanındayız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin, AB’nin Türk halkının yanında olduğunu belirterek terörle ortak mücadelenin önemini vurguladı.

Dünyadan mesaj yağdı

BM, İstanbul'daki terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı Michel, Endonezya’nın ev sahipliğinde Bali’de gerçekleştirilen 17. G20 Liderler Zirvesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Michel, “AB adına, bu trajik saldırının hemen ardından Türk halkına taziyelerimizi ve desteklerimizi ilettik. Bu durum teröre karşı mücadelemizin ortak bir mücadele olduğunu göstermektedir” ifadesini kullandı. Teröre karşı birlikte mücadele edilmesinin son derece önemli olduğunu anlatan Michel, olası saldırıların önlenmesi konusunda istihbarat birimleri arasında her seviyede iş birliğinin sağlanmasının zaruri olduğunu kaydetti. Michel, “Her yerde teröre karşı mücadelenin ve iş birliğinin sağlanmasını istiyoruz. (Bu konuda) AB’nin son derece sağlam bir duruşu var” dedi. AA

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