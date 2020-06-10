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10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

AB - Türkiye Dostluk Grubu, üyelik sürecine katkı sağlayabilir

10 Haziran 2020, Çarşamba 17:52
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kültürel ve sosyal alanlarda ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan AB-Türkiye Dostluk Grubu, Polonyalı AP üyesi Czarnecki başkanlığında kuruldu.

Avrupa Birliği-Türkiye Dostluk Grubu'nun kuruluş etkinliği, grubun Genel Sekreterliğini üstlenen Türk kökenli Siyasi Danışman İpek Tekdemir'in sunumuyla sanal ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, eski Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı ve Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, programda yaptığı konuşmada Türkçe olarak tüm katılımcılara teşekkür ederek grubun siyasetçiler, iş camiası, sivil toplum ve halklar arasında ilişkileri, kültürel faaliyetler ve ortak değerler yoluyla geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

"Kültür ve yumuşak diplomasi" yoluyla ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini aktaran Czarnecki, "Diyalog ve iş birliği için gayriresmi bir platform olarak hareket edeceğiz. AB-Türkiye Dostluk Grubu karşılıklı anlayış ve dostluğumuzu da ilerletecek." değerlendirmesinde bulundu.

Czarnecki, AP'nin Polonyalı bir üyesi olarak Türkiye ile ülkesinin Osmanlı döneminden bu yana tarihi bir ilişkisi bulunduğunun altını çizdi.

"AB üyelik sürecine katkı sağlayabilir"

Eski Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu ise kurulan dostluk grubuyla bağlantılı olmaktan ve "Türkiye dostu" olmaya devam etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Basescu, "Cumhurbaşkanı olduğum dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin sadece Karadeniz için değil, Akdeniz ve Avrasya için ne kadar büyük önem taşıdığını bizzat tecrübe ettim." dedi.

Taraflar arasında görüş ayrılıkları bulunmasının normal olduğuna işaret eden Basescu, AP'nin Türkiye'nin üyelik sürecini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Basescu, Türkiye'nin aynı zamanda Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında da önemli bir köprü olduğunu belirterek, "AB-Türkiye Dostluk Grubu ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve üyelik sürecine destek olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dostluk Grubu büyük önem taşıyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise daha önce bir AB-Türkiye Dostluk Grubu bulunduğunu ancak bunun adının Türkiye Forumu'na dönüştürüldüğünü anımsatarak, "Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı birçok forum var ancak dostluk çok önemli. Bu nedenle bugün kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Brüksel'de görev yaptığı sürece AP üyelerine sıklıkla mektup yazarak Türkiye'ye karşı "adil ve dengeli" olmalarını talep ettiğini aktaran Kaymakcı, "Sizlerin ise Türkiye yanlısı olmanızı ve Türkiye'nin AB üyelik sürecine katkı sağlamanızı rica ediyorum." mesajını verdi.

Kaymakcı, Türkiye ile AB'nin önemli ortaklar olmasının yanı sıra ikili ilişkilerin temelinin Türkiye'nin AB'ye üyelik perspektifi çerçevesinde şekillendiğinin altını çizdi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun (KPK) da 1963'ten bu yana ikili ilişkilere katkı sağlayan önemli resmi altyapılardan biri olduğuna dikkati çeken Kaymakcı, en yakın zamanda KPK toplantısının düzenlenmesini istediklerini dile getirdi.

Kaymakcı, AB-Türkiye Dostluk Grubunun da kültür ile spor alanlarında faaliyetlerin yanı sıra göç, çevre ve benzeri entelektüel tartışmalara ev sahipliği yapabileceğini belirterek, gruptaki AP üyesi sayısının da yakın zamanda artmasını umduğunu ifade etti.

AP'nin Türkiye'de en fazla tanınan kurumlardan biri olduğuna işaret eden Kaymakcı, "Maalesef bunun nedeni ise AP'nin bazı üyeleri tarafından suistimal edilmesinden kaynaklanıyor. Bazı terör örgütleri ise kimliklerini gizleyerek AP'de etkinlikler düzenliyor. Bu tür etkinliklere karşı dikkatli olmalıyız." uyarısında bulundu.

Kaymakcı, aynı zamanda AP'nin Türkiye raporu kapsamında da dostluk grubunun daha etkin olması gerektiğine dikkati çekerek, "Eleştiri ve tavsiyelere açığız. Ancak bu rapor Türkiye'yi karalama raporuna dönüşmemeli." dedi.

AB Başkanlığının dostluk grubuna her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirten Kaymakcı, ilk faaliyet önerisi olarak AP ile TBMM arasında bir futbol maçı düzenlenmesini tavsiye etti.

"Kültürel ve sosyal bağları geliştirecek"

Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da dostluk grubunun, sosyal ve kültürel alanda önemli bir boşluğu dolduracağına dikkati çekti.

Bozay, 2019 AP seçimlerinin ardından Türkiye'ye yönelik olumsuz faaliyetlerin hakim geldiğini anımsatarak, "AB-Türkiye Dostluk Grubu daha iyi kültürel ve sosyal bağların inşa edilmesi için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

AB-Türkiye Dostluk Grubu

Başkanlığını Ryszard Czarnecki'nin (Polonya, Muhafazakar-ECR) yürüteceği grubun mevcut üyeleri şunlar:

Traian Basescu (Romanya, Hristiyan Demokrat-EPP), Engin Eroğlu (Almanya, Liberal), Fulvio Martusciello (İtalya, Hristiyan Demokrat-EPP), İlhan Küçük (Bulgaristan, Liberal), Hatice Alieva Veli (Bulgaristan, Liberal), Marton Gyöngyösi (Macaristan, Bağımsız), Andrey Kovatchev (Bulgaristan, Hristiyan Demokrat-EPP), İpek Tekdemir (AB-Türkiye Dostluk Grubu Genel Sekreteri- Siyasi Danışman)

AA

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