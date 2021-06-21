AB-Türkiye göç mutabakatının güncellenmesini istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki göç mutabakatının güncellenmesini talep etti.

Alman Bakan Maas, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile göç konusundaki iş birliğinin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Türk hükümetiyle olan tüm zorluklara rağmen bu ülkenin, önemsiz görülmeyecek göç yükünü bizim için üstelendiğini kabul etmek gerekir.” dedi. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Suriyelinin ve bölgedeki başka ülkelerden gelen mültecilerin yaşadığına işaret eden Maas, “AB’de bizim, Türkiye ile olan göç mutabakatının daha da geliştirilmesine ve güncellenmesine büyük ilgi duyduğumuza inanıyorum.” diye konuştu. Maas, yeni bir mutabakatın yapılması durumunda AB’nin Türkiye’ye maddi destek vermesine ilişkin bir soruya “Herhangi bir rakam ortaya atmak istemiyorum ancak bunun parasız olmayacağı tamamen nettir.” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin nihayetinde önemli maliyeti üstlendiğini ve başkalarının bundan tasarruf ettiğini vurgulayan Maas, bunun, milyonlarca insana bakmayla ilgili bir konu olduğunu belirtti.