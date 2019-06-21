AB,Türkiye'yi kınadı

AB Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri nedeniyle kınayarak, söz konusu faaliyetlerin devamının AB-Türkiye ilişkileri açısından ‘çok ciddi’ sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Brüksel'de yapılan AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katıldığı zirvede, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege'de ‘yasa dışı faaliyetlerine devam etmesi’ kınandı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre bu durumun ‘ciddi anlamda endişe’ yarattığı belirtilen bildiride, Türkiye’nin bu faaliyetlere devam etmesi halinde bu durumun AB-Türkiye ilişkileri açısından "doğrudan çok ciddi olumsuz sonuçlar" doğurabileceği vurgulandı. Zirvede Türkiye’den Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi talep edilerek, Doğu Akdeniz’de sondaj arama çalışmalarından uzak durması istendi.

ANKARA'NIN TEPKİSİ

Kıbrıs yönetimi, ada çevresinde büyük çaplı doğalgaz yataklarının tespit edilmesinin ardından, İtalya‘dan Eni, Fransa’dan Total ve ABD’den ExxonMobil gibi şirketlerle, bu yataklar üzerinde sondaj ve işletme çalışmaları yapmak üzere anlaşmalar imzaladı.

Türkiye ise Türk tarafının bu faaliyetlere dahil edilmediği sürece, doğalgaz çıkarılmasına karşı geliyor. Türkiye ayrıca uluslararası hukuka göre kendi kıta sahanlığında olduğunu belirttiği Kıbrıs açıklarındaki bölgelerde bir süredir doğalgaz arama faaliyetleri yürütüyor. Doğu Akdeniz'de Fatih adlı sondaj gemisi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürürken, Türkiye ikinci bir sondaj gemisini bölgeye gönderdi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan yola çıkan Yavuz sondaj gemisinin faaliyetlerine Temmuz ayının başında başlaması bekleniyor.