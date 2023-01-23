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23 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

AB, Ukrayna ana gündemiyle toplandı

23 Ocak 2023, Pazartesi 15:28
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya sağlanacak ek mali ve askeri yardımlar, savaş suçları için özel mahkeme kurulması, nükleer güvenliğin sağlanması başta olmak üzere savaşa ilişkin son gelişmeleri ele alıyor.

Fransa, Almanya, Belçika, İspanya ve Slovenya dışişleri bakanları, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bu yılki ilk toplantısına girmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik başta askeri olmak üzere ekonomik, finansal, diplomatik, politik ve insani yardımda bulunmaya devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un taahhüt ettiği gibi AMX-10 RC hafif muharebe tanklarının gönderiminin de bu yardım kapsamında olduğunu söyledi.

Toplantıda yardım kapsamında 500 milyon avronun serbest bırakılmasını görüşeceklerini aktaran Colonna, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğine yönelik çalışmalarını her anlamda desteklediklerini kaydetti.

Colonna, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini ileri sürdü.

İran'daki duruma değinerek daha önce alınan kararlara ek olarak İran makamlarına yönelik yaptırımlar uygulanacağını dile getiren Colonna, Ermenistan'daki AB misyonunun görev süresinin uzatılması durumunu da görüşeceklerini ifade etti.

Ukrayna'nın Rusya karşısında desteklenmesi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Ukrayna'ya bakan herkesin, son günlerde tüm Ukrayna haritasının füze atışı uyarısı dolayısıyla kırmızıya boyandığını göreceğini" belirterek, “Tüm ülke Rus rejiminin saldırısı altında. Rusya'nın acımasız savaşının başlamasından 11 ay sonra (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'yı yok etmeye yönelik öldürücü planından ayrılmadığını açıkça ortaya koyuyor." dedi.

Baerbock, Ukrayna’nın kazanan taraf olması için uluslararası toplumun elinden gelen her şeyi yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, uluslararası ortakların Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını desteklemek için birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Ukrayna'da nükleer güvenliğin sağlanması

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de "Ukrayna’ya yönelik kayıtsız şartsız askeri yardım kararlılığımızı tekrarlıyoruz." dedi.

Lahbib, "Ukrayna’da Rusya tarafından işlenen savaş suçlarının uluslararası bir mahkemeye taşınmasını görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Belçikalı Bakan, toplantı kapsamında Ukrayna'daki nükleer santralin güvenliği için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile gayriresmi görüşme yaptıklarını bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de "İspanya, Ukrayna'da nükleer güvenliğin sağlanmasına ilişkin UAEA'nın tüm çabalarını destekliyor. UAEA, nükleer silahların yayılmasına karşı mücadeledeki rolüyle ve uluslararası barış ve güvenliğe katkısıyla çok önemli." dedi.

Toplantıda Filistin ve Karadağ da ele alınacak

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da toplantıda Ukrayna’ya yaklaşık 500 milyon avroluk yeni yardım paketi üzerine konuşacaklarını kaydetti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile de bir araya geleceklerinin altını çizen Fajon, “Filistin topraklarında çok sayıda sivilin öldüğünü ve gerilim görüyoruz. Filistin halkına desteğimizi kesinlikle ifade edeceğiz.” diye konuştu.

Fajon, toplantıda Karadağ’da uzun süredir devam eden siyasi krizin de ele alınacağına dikkati çekerek, ülkeyi işlevsel bir anayasa mahkemesinin kurulması ve AB yoluna geri dönmesi için desteklemeye çalıştıklarını belirtti.

AA

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