AB ülkelerinden çirkin plana sert tepki

Avrupa Birliği ülkeleri, birbiri ardına yaptıkları açıklamalarda, İsrailli aşırı sağcı iki bakanın, Filistinlilerin Gazze’den ‘gönüllü göçü’nü destekleme yönündeki çağrılarını kınadı ve sert tepki gösterdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini” açıklamıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal paylaşım platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrailli bakanların çağrısını “kışkırtıcı ve sorumsuz” şeklinde değerlendirdi. İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İspanya hükümeti, İsrailli kabine üyelerinin Gazze’de uluslararası hukuka aykırı nüfus hareketlerini çağrıştıran son açıklamalarını reddeder” denildi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, açıklamaları “provokatif” ve “sorumsuzca” olarak nitelendirdi. Euronews Türkçe’nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, “Filistinlilerin Gazze’den zorla çıkarılması ve Gazze Şeridi’nin topraklarının küçültülmesi de söz konusu olmamalıdır.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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