RAPORTÖR AMOR: AB SÜRECİ TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ YÖNÜNDE BİR SİYASÎ İRADE OLMADIĞI İÇİN TIKANDI. HİÇBİR REFORM YOK. İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDE GERİYE GİDİŞ VAR.

AB DEMOKRASİLER KULÜBÜ

Avrupa Parlamentosunun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor: “NATO askerî bir ittifak. AB ise bir demokrasiler kulübü. Her ülke Kopenhag kriterlerini yerine getirmek zorunda. Küçük siyasî eleştirileri bile terörizm olarak değerlendirirseniz, bu Türkiye'nin güvenliğine yardımcı olmaz.”

İSPANYA DİKTATÖRLÜKTEN ÇIKTI VE...

“20 yıl önceki Türk demokrasisi yok. Ve şimdi ülke, anayasa değişikliği referandumundan sonra, açık bir otokrasi olma eğiliminde. Benim ülkem İspanya diktatörlükten çıktı ve beş yıl içinde AB’ye üye olmak için siyasî irade ile tam teşekküllü bir demokrasiye sahip olduk.”

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AB üyeliği ve demokrasi için siyasi irade şart

AP Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği için demokrasi ve siyasi irade konusunda eksik olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye-AB ilişkileri konusunda Euronews’e önemli açıklamalarda bulundu.

Amor, Türkiye ile AB üyelik sürecinin artık işlevsiz hale geldiğini düşünüyor. Ankara ile 2005 yılında başlayan üyelik müzakerelerinin, gelinen noktada Türkiye’de demokrasinin gelişimine katkı sunmadığını söyleyen Sanchez Amor, “süreç işlevsel değilse, ki benim görüşüme göre işlevsiz hale geliyor, başka bir format aramamız gerekir” dedi.

Hiçbir reform yok

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliği konusunda AB üyelik şartını öne sürmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Amor, “NATO, diyelim ki askeri ve güvenlikle ilgili. Avrupa Birliği ise hala katılım sürecinin merkezinde yer alan bir demokrasiler kulübüdür. Her ülke Kopenhag kriterlerini yerine getirmek zorunda. O halde Türkiye’nin mevcut durumunu değerlendirmeliyiz. Mevcut durumda hiçbir değişiklik yok. Hiçbir reform yok. Aksine, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında tam bir geriye gidiş söz konusudur. Bu da katılım sürecinin özünü oluşturmakta. Elbette pek çok teknik konuyu tartışmak zorundayız, ancak değerlendirmemiz gereken ve benim raporlarımda da başkalarının komisyon raporlarında da değerlendirilen temel şey, ülkeyi tam teşekküllü bir demokrasi haline getirmek için görünürde bir siyasi irade olmadığıdır” cevabını verdi.

Türkiye’nin güvenliğine yardımcı olmaz

“Türkiye’deki küçük siyasi eleştirileri terörizm olarak değerlendirirseniz, bu Türkiye’nin güvenliğine yardımcı olmaz” diyen Amor, “Güçlü ve demokratik bir Türkiye’nin, bu güçlü ülkenin aramızda olmasının Avrupa Birliği için mükemmel bir şey olacağını düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Bunun, önce güveni yeniden kazanmak, sonra gerçekten müzakereye girişmek ve müzakere sonrasında da gerekenleri yapmak..Demokrasi olmak tamamen Türk siyasi elitine ve Türk toplumuna düşen bir görev. Demokrasi olmak için siyasi iradeyi ikame edebiliriz. Teşvik diye bir şey yok. Ben bir İspanyol’um. Yani benim ülkem diktatörlükten çıktı ve beş yıl içinde yeni anayasa ve Avrupa Birliği’ne üye olmak için siyasi irade ile tam teşekküllü bir demokrasiye sahip olduk, jeopolitikle ilgili değil. Göz önünde bulundurulması gereken şey siyasi irade, reformlar, demokrasi seviyesidir ve daha sonra ticaretle ilgili, ekonomiyle ilgili diğer teknik konulara girilir. Ancak katılım sürecinin özünde, tekrar ediyorum, demokrasi olma yönünde siyasi irade yatmaktadır” ifadelerini kullandı.

Otokrasi olma eğiliminde

Amor şunları söyledi: “Parlamentonun her raporu, komisyonun her raporu, dünyadaki onlarca düşünce kuruluşunun raporları, 20 yıl önceki Türk demokrasisinin ortadan kaybolduğuna hak veriyor. Ve şimdi ülke, özellikle anayasa değişikliği referandumundan sonra, açık bir otokrasi olma eğiliminde. Demokrasi olmak için farklı bir siyasi irade olmalı. Evet, bu Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı ve yapması gerekenleri çok iyi biliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uymak için Kavala’yı serbest bırakmalı, HDP’li belediye başkanlarının görevlerine devam etmelerini engellememeli, medya özgürlüğüne müdahale etmekten vazgeçmeli, gazetecileri serbest bırakmalı. Demokrasinin ne olduğu çok açık çünkü siz ve vatandaşlarınız için bundan daha açık daha kapsayıcı bir Türkiye yok. Tekrar olmak istediğimiz şey de bu. Katılım süreci, siyasi irade olmadığı için reformlara yardımcı olmadı. Siyasi irade varsa, katılım süreci o zaman işlevsel olur. Bundan eminim, çünkü ülkemdeki kişisel deneyimim bu yöndeydi. Demokrasiye dönüşmek için siyasi irade yoksa süreç tıkanır ve ilerlemez.”

Haber Merkezi

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STK’lardan AB’ye çağrı

Sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları, Türkiye’nin AB üyelik hedefini destekleyen bir mektubu ilgili makamlara iletti. Avrupa Komisyonu’na iletilen mektupta, şu değerlendirmelere yer verildi: “Türkiye’den sivil toplum kuruluşları, iş dünyası örgütleri, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyeleri ve Sivil Toplum Diyaloğu Türkiye ağı üyeleri olarak, Türkiye’nin AB perspektifini, AB müktesebatına yakınlaşmasını, AB ile entegrasyonunu ve AB Türkiye iş birliğinin derinleştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye ile AB arasındaki ekonomi, ulaştırma ve enerji konulu yüksek düzeyli diyaloglarının canlandırılması ve yeşil ve dijital gündemi içerecek şekilde Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin modenizasyonuna başlanması tüm Avrupa’nın yararına olacaktır. Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifi doğrultusunda geliştirilmesine yönelik olarak gerçekleşeceğini umduğumuz görüşmelerinizin sonucunu sabırsızlıkla bekliyoruz.” (AA)