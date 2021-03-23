AB ve 5 ülkeden Çin’e çağrı

AB dışişleri bakanları, Uygurlara yönelik uygulamalar nedeniyle Çin’e yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

Sincan’daki dört parti ve bölge yetkilisi ile bir örgüt yaptırım listesine alındı. Bu arada, ABD, Kanada, İngiltere, Avusturalya ve Yeni Zelanda, Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlâllerinin, kaygı verici noktaya ulaştığını açıkladı. Söz konusu beş ülkenin ortak yazılı açıklamasında, Çin’in, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlâllerinden kaygı duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, Çin hükümetinin kendi belgeleri, uydu görüntüleri ve görgü şahitleri dahil bu ihlaller konusunda çok sayıda delil olduğuna dikkat çekildi. Çin yönetiminin Uygurlara yönelik baskısının son bulması istenen açıklamada, “Çin’in kapsamlı baskı programı, dinî hürriyetlerin ciddî ölçüde kısıtlanması, zorla çalıştırma, toplama kamplarında toplu gözaltı, zorla kısırlaştırma ve Uygur mirasının organize bir şekilde yıkımını içeriyor.” değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, söz konusu ülkeler ile AB’nin, Çinli yetkililere yönelik ortak bir yaptırım adımı attığına dikkat çe-kilerek, “Çin’e, Uygur Müslümanlarına ve Sincan’daki diğer etnik ve dinîi azınlıklara yönelik baskıcı uygulamalarını sonlandırma ve keyfi olarak gözaltına alınanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.