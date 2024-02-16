AB’ye çağrı: İsrail’le anlaşmalar gözden geçirilsin

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail’e Avrupa Birliği (AB) pazarında birçok imtiyaz tanıyan ticari anlaşmanın, insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için “acilen gözden geçirilmesini” talep etti.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sanchez ve Varadkar, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderdikleri mektupta, Gazze’de kötüleşen insani durumdan “derin endişe” duyduklarını ifade ederek AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nda öngörülen insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin İsrail tarafından ihlalinin tespit edilmesi halinde AB’nin “uygun tedbirleri alması” gerektiğini vurguladı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaklaşık 28 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği, 67 binden fazlasının yaralandığı ve 1,9 milyon insanın yerinden edildiğini hatırlatan liderler, bölgede “evlerin tamamen yıkıldığını ve hastaneler de dahil olmak üzere hayati önem taşıyan sivil altyapının büyük zarar gördüğünü” belirtti.