AB’ye giren Ukraynalılar 6,3 milyona ulaştı

Avrupa Birliği’nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex, Rusya’nın saldırısı sonrası ülkelerinden ayrılarak AB ülkelerine giren Ukraynalıların sayısının 6,3 milyona ulaştığını açıkladı.
En fazla Ukraynalı Polonya’ya geldi. Polonya’da 3,4 milyon Ukraynalı bulunduğu, diğer komşu ülkelerden Romanya’ya 1,8 milyon, Macaristan’a 650 bin, Slovakya’ya 420 bin kişinin geçtiği belirtildi. Son günlerde Ukrayna’ya girenlerin sayısında ise artış görülüyor. Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana ülkeye 2 milyon kişi girdi. Bunların yarısını Ukrayna vatandaşları oluşturdu.
Haber Merkezi