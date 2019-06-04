AB’ye göçmen politikası eleştirisi

Avrupa Birliği’ne (AB) göçmen politikası nedeniyle dava açılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde harekete geçildi.

Bu konuda UCM’ye başvuruda bulunan bir grup avukatın hazırladığı şikâyet dilekçesi 245 sayfadan oluşuyor. Dilekçede insanlığa karşı suç işlemekle itham edilen AB yetkilileri, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan binlerce kişinin ölümünden ve AB vatandaşlarının ödediği vergilerle desteklenen Libya sahil güvenlik ekiplerinin kontrolü altındaki tecavüz ve işkence vakalarından sorumlu tutuluyor. DW’nin haberine göre Avukatlar, AB’nin Akdeniz üzerinden göçe engel olmak için insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunduğunu öne sürüyor. Dilekçede herhangi bir AB yetkilisi doğrudan isim verilerek suçlanmıyor. Ancak avukatlara göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi yetkililerin açıklamaları, AB liderlerinin alınan riskin farkında olduğunu ortaya koyuyor.

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