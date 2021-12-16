AB’ye göre fiyatlarımız ucuz, alım gücümüz düşük

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Satın Alma Gücü Paritesi verilerini açıkladı. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre; 2020’de kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi, 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken bu değer Türkiye için 62 oldu ve AB ortalamasının yüzde 38 altında kaldı.

Kişi başına fiilî bireysel tüketim düzeyi, 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiilî bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 145 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu. Türkiye’nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2020 yılı sonuçlarına göre 38 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 38 euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi. İstanbul - Anka

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