AB'ye iltica akını

Avrupa İstatistik Dairesi, 2022 yılında AB ülkelerine yapılan ilk iltica başvurularında yüzde 64’lük artış kaydedildiğini açıkladı.

Venezuela 50 bin 50, Türkiye ise 49 bin 720 başvuruyla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’den başvurular, AB ülkelerine toplam başvuruların yüzde 6’sını oluşturdu. İltica başvurularının nüfusa oranı açısındansa AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti başı çekti. Güney Kıbrıs’ta 1 milyon nüfusa 23 bin 864 iltica başvurusu kaydedildi. Bu sayı Avusturya’da 11 bin 848 ve Lüksemburg’da 3 bin 711 oldu. Haber Merkezi

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