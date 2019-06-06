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6 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

AB’ye otoriter rejim uyarısı

06 Haziran 2019, Perşembe 01:01
Almanya’nın önde gelen barış enstitüleri, Avrupa Birliği’nin (AB) sığınmacı politikalarını sert bir dille eleştirdi, yaşama hakkının korunması önceliğinin Akdeniz’de fiilen askıya alındığını belirtti.

 

Barış enstitüleri tarafından hazırlanan 2019 yılı Barış Raporu, Berlin’de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Barış enstitüleri, AB’nin bu amaç doğrultusunda “otoriter yönetimlerin” iş başında olduğu Libya, Sudan veya Türkiye gibi göç krizinde transit ya da kaynak ülke konumundaki devletlerle işbirliklerine gitmesini eleştirdi. Raporu kaleme alan uzmanlar AB’ye “otoriter ve baskıcı rejimlerle” yürütülen işbirliğinin sona erdirilmesi çağrısında bulundu, yürütülen işbirliğinin içinde barındırdığı riskler konusunda da Avrupa hükümetlerini uyardılar. Uzmanlar, otoriter rejimlerle işbirliğinin, söz konusu ülkelerde demokratik değişim süreçlerini bloke edebileceğinin altını çizerken, bunun sonucunda da yeni kriz ve göç akınları yaşanabileceğine dikkat çektiler. DW’nin haberine göre kalkınma politikalarının artan oranda güvenlik ve göç politikalarına hizmet eder bir nitelik kazandığına vurgu yapılan Barış Raporu’nda, insan hakları yönelimli siyasetin geri plana itildiği de belirtildi. 

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