AB yeniden enerji krizi gündemiyle toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Avrupa'yı etkileyen enerji krizi, ekonomik durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve dış ilişkiler gibi konuları görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya gelecek.

Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla başlayacak AB Liderler Zirvesi, 2 gün sürecek. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak. Zirvenin ilk günündeki "Ukrayna" oturumuna, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de video konferansla bağlanacak. Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı güvenlik durumu, alınacak tedbirler ve son gelişmeler liderler tarafından değerlendirilecek. Liderler, Ukrayna'ya sağlanacak desteği de görüşecek. AA

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