Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’den Avrupa’ya göçmen akınını “endişeyle” izlediklerini bildirdi.

AB, ENDİŞESİNİ DİLE GETİRDİ

Leyen, yaptığı açıklamada, “AB’nin Türkiye ile sınırındaki durumu yakından ve endişeyle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Von der Leyen, “Bu aşamadaki en önemli önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan’a tam destek sağlamak. Kara sınırımızda Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yolu da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız” açıklamasında bulundu.

TEHLİKELİ VE ÜZÜCÜ BİR DURUM

Öte yandan mülteci hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları son durumun yeni ölümlere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bir dernek yöneticisi, “Bu, çok tehlikeli ve üzücü bir durum. Çünkü, Türkiye’nin kapıyı açması demek, Avrupa ülkelerinin sınırlarını açması demek değil. İnsanların tampon bölgelerde yığılmasıyla insanî felâketler, çok acı durumlar çoğalacak” diye konuştu.

***

AB’yi göçmen endişesi sardı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’den Avrupa’ya göçmen akınını endişeyle izlediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “AB’nin Türkiye ile sınırındaki durumu yakından ve endişeyle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Yunan ve Bulgar başbakanlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Von der Leyen, “Bu aşamadaki en önemli önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan’a tam destek sağlamak. Kara sınırımızda Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yolu da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız” açıklamasında bulundu. Yunanistan’a gitmek için Edirne’ye gelen ve geceyi yaktıkları ateşin etrafında geçiren düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor. Brüksel – aa

***

Ölümden döndüler

Deniz yoluyla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden ayrıldıktan kısa süre sonra botları motoru arızalanıp su alınca sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Midilli Adası’na geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Sivrice Feneri önündeki sahilde toplanıp lastik bota bindi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup denize açıldı. Kıyıdan 100 metre uzaklaşan düzensiz göçmenlerin botu, motoru arızalanıp su almaya başlayınca Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerce kurtarılan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik merkezine götürüldü. Çanakkale - aa

***

Tehlikeli ve üzücü bir durum

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte, Avrupa’ya ulaşmak isteyen Türkiye’deki mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan sınırı ile Ege kıyılarında yoğunlaşmaya başladı. Ancak mülteci hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları bu durumun yeni ölümlere yol açabileceği uyarısında bulundu. İzmir’deki Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Üstün Reinart VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Bu, çok tehlikeli ve üzücü bir durum. Çünkü, Türkiye’nin kapıyı açması demek, Avrupa ülkelerinin sınırlarını açması demek değil. Tam tersine daha ağır güvenlik tedbirleriyle sınırları kapatıyorlar. Yunanistan sınırında, oraya ulaşan göçmenlerin gazla karşılaştıklarını, gaz bombaları atıldığını duyduk. Çok tehlikeli bir iş bu. Zaten sınırlar kapalıyken de denizlerde çok fazla ölümler ortaya çıkıyordu. Şimdi bu sayılar artacaktır. İnsanların tampon bölgelerde yığılmasıyla insanî felâketler, çok acı durumlar çoğalacak” diye konuştu.

Sınırdaki göçmenlere ek polis

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesinin Avrupa’ya Türkiye üzerinden kaçak göçmen geçişini önlemek için AB dış sınırındaki ülkelere ek polis gücü göndermeye hazır olduğunu söyledi. Parstoday’deki habere göre Kurz, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “2015 ‘teki durumunun tekrarlanmasına izin veremeyiz. Amacımız, AB dış sınırlarını korumak, orada kaçak göçmenleri durdurmak ve geçişlerine izin vermemektir. İçişleri Bakanı Karl Nehammer’in de dediği gibi, Avusturya, Avrupa’ya kaçak göçmen geçişini önlemek için AB dış sınırındaki ülkelere ek polis gücü göndermeye hazırdır. Eğer AB dış sınırlarının korunması başarısız olursa, Avusturya kendi sınırını koruyacak.”