"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Abbas: Filistinli tutuklular bırakılmadan anlaşma yok

17 Nisan 2020, Cuma 18:07
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, hapishanelerdeki Filistinli tutuklu ve esirler serbest bırakılmadıkça İsrail yönetimiyle hiçbir anlaşmaya imza atmayacaklarını belirtti.

Abbas, Filistinli Esirler Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, İsrail’den cezaevlerindeki Filistinlileri serbest bırakmasını istedi. Abbas, koronavirüs salgını sebebiyle cezaevlerindeki özellikle hasta, kadın ve çocukların hayatlarından İsrail’in sorumlu olduğunu vurgulayarak, uluslar arası topluma ve insan hakları örgütlerine İsrail’e baskı yaparak esirlerin kurtarılması için müdahalede bulunmaları çağrısı yaptı. Filistin resmî kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500’e yakını idarî tutuklu, 230’u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 73
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocukların hayatı tehlikede

    Gevşeme olmazsa Haziran’da atlatırız

    Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dinlenmiyor

    Türkiye’den vazgeçmeyelim

    Dövizdeki artış enflasyonu da arttıracak

    CHP Sözcüsü Öztrak'tan "genel karantina" açıklaması

    Hem benzine hem de motorine zam

    İngiltere'de son 24 saatte 847 ölüm daha

    'Koronavirüsten sonra bu ülkelerden buğday ithalatı yapabilecek miyiz?'

    Kovid-19 aşısı çalışmalarında son durum?

    BM'den korkutan 'Afrika’ açıklaması

    İran'da ölü sayısı üst üste 6 gün düşüş gösterdi

    Belçika ve Hollanda'da ağır bilanço

    Yabancılar en fazla hangi şehirlerden konut aldı?

    Fırıncılar hazır

    TÜİK, çocuk nüfusu istatistiklerini açıkladı

    Kovid-19 dünya genelinde yayılmaya devam ediyor

    Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım

    Sokağa çıkma yasağı uygulanacak şehirlerde denetimler yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Masumları savunurken
    Genel

    İnfaz kanunu hayal kırıklığı
    Genel

    Kısır döngüye dur diyelim
    Süleyman KÖSMENE

    Kader insanı bakıma almıştır
    Ahmet BATTAL

    Memur da mı ücret almaya başlayacak?
    Risale-i Nur'dan

    Her derde deva kudsî bir tiryak
    Faruk ÇAKIR

    Hukuktan uzaklaşan fakirliğe yaklaşır
    Şükrü BULUT

    Korona’nın vesile olduğu 3-5 kişilik medreseler
    Hasan GÜNEŞ

    Virüs sonrası büyük değişimler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.