Abbas: Filistinli tutuklular bırakılmadan anlaşma yok

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, hapishanelerdeki Filistinli tutuklu ve esirler serbest bırakılmadıkça İsrail yönetimiyle hiçbir anlaşmaya imza atmayacaklarını belirtti.

Abbas, Filistinli Esirler Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, İsrail’den cezaevlerindeki Filistinlileri serbest bırakmasını istedi. Abbas, koronavirüs salgını sebebiyle cezaevlerindeki özellikle hasta, kadın ve çocukların hayatlarından İsrail’in sorumlu olduğunu vurgulayarak, uluslar arası topluma ve insan hakları örgütlerine İsrail’e baskı yaparak esirlerin kurtarılması için müdahalede bulunmaları çağrısı yaptı. Filistin resmî kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500’e yakını idarî tutuklu, 230’u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor. AA

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