Abbas: Gazze Filistin’in ayrılmaz bir parçasıdır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin meselesindeki son gelişmeleri ve İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurmanın yollarını görüştü.

Abbas ile Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Abbas, İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırganlığı durdurmanın ve sivilleri İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü ölüm ve yıkımdan, soykırım savaşından ve bombalanmaktan kurtarmak için tam ve acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Filistin Devlet Başkanı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’daki baskıcı uygulamalarının durdurulması için “müdahale edilmesi gerektiğini” söyledi. Gazze’deki duruma ilişkin Abbas, “Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşgalci İsrail’in Gazze’yi veya Gazze’nin bir kısmını bölme planlarının kabul edilmesi veya ele alınması mümkün değildir.” ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin de ülkesinin Filistin halkını, uluslararası meşruiyet kapsamında bağımsız Filistin devletinde özgürlüğünü ve istiklalini kazanana kadar destekleyeceğini belirtti.